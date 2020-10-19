Как отметил эксперт, для революции необходим профессиональные революционеры. И до сих пор протесты в стране проходят в мирном русле, поскольку в них не принимает участия достаточное количество людей, заточенных на революционную активность.
Кроме того, лидеры оппозиции сейчас находятся либо в СИЗО, либо за границей страны. Поэтому у действующей власти пока еще сохраняется возможность попытаться перехватить инициативу, обратил внимание Бышок.
«Говоря футбольными терминами, мяч сейчас находится на стороне белорусской действующей власти. То есть дайте людям алгоритм. Дайте людям сроки и понятную программу этих самых реформ, о которых вы сами же и говорите», — заявил политолог.
Таким образом, по его мнению, можно будет несколько снизить возможность радикализации протестов.
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