Как власть в Белоруссии может снизить вероятность радикализации протестов, рассказал политолог, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Как отметил эксперт, для революции необходим профессиональные революционеры. И до сих пор протесты в стране проходят в мирном русле, поскольку в них не принимает участия достаточное количество людей, заточенных на революционную активность.

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«Говоря футбольными терминами, мяч сейчас находится на стороне белорусской действующей власти. То есть дайте людям алгоритм. Дайте людям сроки и понятную программу этих самых реформ, о которых вы сами же и говорите», — заявил политолог.

Таким образом, по его мнению, можно будет несколько снизить возможность радикализации протестов.

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