По его словам, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП-Финансовая полиция) поручила Погранслужбе выставить на пунктах пропуска на государственной границе сторожевые карточки на имя Абылгазиева.
«Бывшему премьеру запрещено покидать пределы страны», — цитирует издание свой источник.
Абылгазиев ушел со своего поста в июне этого года. Поводом стал коррупционный скандал вокруг покупки Sky Mobile компании «Ала-TV».
Как утверждают киргизские СМИ, сотовый оператор переоформил радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G. Ущерб государству оценивается в 5 млрд сомов (свыше 37 млн рублей).
В рамках расследования уголовного дела были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб.