Экс-премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев не может выехать за пределы страны из-за того, что проходит фигурантом уголовного дела о незаконной продаже радиочастот. Об этом 19 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Киргизии

Премьер-министр Киргизии ушел в отпуск после обвинений в коррупции © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Бывшему премьеру запрещено покидать пределы страны», — цитирует издание свой источник.

Абылгазиев ушел со своего поста в июне этого года. Поводом стал коррупционный скандал вокруг покупки Sky Mobile компании «Ала-TV».

Как утверждают киргизские СМИ, сотовый оператор переоформил радиочастоты, которые использовались для телевещания, для работы связи в режиме 4G. Ущерб государству оценивается в 5 млрд сомов (свыше 37 млн рублей).

В рамках расследования уголовного дела были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб.