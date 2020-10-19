На что мог рассчитывать Евросоюз, вводя санкции лишь против политиков из окружения президента Белоруссии, рассказал политолог, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Политолог предположил, что в ЕС, вводя санкции против окружения Александра Лукашенко, но не против него самого, могли ожидать, что от президента после этого отвернутся соратники.

Санкции против Белоруссии. Глава Евросовета раскрыл новые подробности © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

А послы, как отметил Бышок, «в отличие от нефти ресурс возобновляемый. Один посол ушел, другого назначили».

После выборов Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны во Франции и Словакии: Павла Латушко, вошедшего в Координационный совет оппозиции, и Игоря Лещеню, поддержавшего протестующих.

Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и посла в Испании Павла Пустового.

Полностью интервью можно прочитать здесь.