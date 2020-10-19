Политолог предположил, что в ЕС, вводя санкции против окружения Александра Лукашенко, но не против него самого, могли ожидать, что от президента после этого отвернутся соратники.
Тем не менее, продолжил он, никто из тех, кто работает с Лукашенко, кроме некоторых послов, пока не покинул его команду. По мнению политолога, даже введение персональных санкций против Лукашенко вряд ли серьезно скажется на политической динамике в стране.
А послы, как отметил Бышок, «в отличие от нефти ресурс возобновляемый. Один посол ушел, другого назначили».
После выборов Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны во Франции и Словакии: Павла Латушко, вошедшего в Координационный совет оппозиции, и Игоря Лещеню, поддержавшего протестующих.
Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и посла в Испании Павла Пустового.
Полностью интервью можно прочитать здесь.