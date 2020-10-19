Политолог предположил, что в ЕС, вводя санкции против окружения Александра Лукашенко, но не против него самого, могли ожидать, что от президента после этого отвернутся соратники.

Санкции против Белоруссии. Глава Евросовета раскрыл новые подробности
Санкции против Белоруссии. Глава Евросовета раскрыл новые подробности
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Тем не менее, продолжил он, никто из тех, кто работает с Лукашенко, кроме некоторых послов, пока не покинул его команду. По мнению политолога, даже введение персональных санкций против Лукашенко вряд ли серьезно скажется на политической динамике в стране.

А послы, как отметил Бышок, «в отличие от нефти ресурс возобновляемый. Один посол ушел, другого назначили».

После выборов Лукашенко лишил дипломатического ранга двух бывших послов страны во Франции и Словакии: Павла Латушко, вошедшего в Координационный совет оппозиции, и Игоря Лещеню, поддержавшего протестующих.

Кроме того, Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и посла в Испании Павла Пустового.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 