Состояние российского военного корреспондента Юрия Котенка, раненного в Карабахе, пока не позволяет транспортировать его в Москву. Об этом 19 октября сообщил Sputnik Армения

Потерял много крови: врач рассказал о состоянии раненного в Карабахе журналиста © РИА Новости, Р. Мангасарян | Перейти в фотобанк

Перевозить журналиста в Москву планировалось в четверг, 20 октября, однако состояние раненого по-прежнему вызывает у медиков опасения.

Юрия Котенка беспокоит состояние его раны на ноге, тем не менее он доволен врачебной помощью, которую ему оказывают в Ереване.

«Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им», — цитирует журналиста издание.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.