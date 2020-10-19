Главный редактор информационно-аналитического издания «Сегодня.ру», включенный в базу украинского сайта «Миротворец», получил тяжелое ранение 8 октября при обстреле собора Св. Христа Спасителя в городе Шуша.
Перевозить журналиста в Москву планировалось в четверг, 20 октября, однако состояние раненого по-прежнему вызывает у медиков опасения.
Юрия Котенка беспокоит состояние его раны на ноге, тем не менее он доволен врачебной помощью, которую ему оказывают в Ереване.
«Я окружен вниманием высококвалифицированных специалистов в Ереване и доверяю им», — цитирует журналиста издание.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.