Глава общественного движения «Социальное единство» Евгений Охрименко заявил, что каждый девятый украинец имеет нарушение слуха вплоть до полной глухоты. Об этом он сказал в интервью «Украинским новостям» 19 октября

«Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый 9 украинец имеет нарушение той или иной сложности, от полной глухоты до незначительного снижения слуха. Посудите сами, цифра получается довольно внушительная, более 10% населения — это миллионы наших сограждан», — рассказал Охрименко.

По его словам, государственные службы до сих пор пользуются устаревшей статистикой советских времен и за последние десятилетия ни разу не проводили исследований на эту тему. Общественник уверен, что официальные органы намеренно не обновляют данные, потому что иначе придется признать катастрофическое увеличение таких больных.

ВОЗ назвала число украинцев с психическими расстройствами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Социальное единство» — украинское общественное движение, направленное на оказание социальной, гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся. Идея организации принадлежала депутату Одесского областного совета Виктору Волкову.