«Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый 9 украинец имеет нарушение той или иной сложности, от полной глухоты до незначительного снижения слуха. Посудите сами, цифра получается довольно внушительная, более 10% населения — это миллионы наших сограждан», — рассказал Охрименко.
По его словам, государственные службы до сих пор пользуются устаревшей статистикой советских времен и за последние десятилетия ни разу не проводили исследований на эту тему. Общественник уверен, что официальные органы намеренно не обновляют данные, потому что иначе придется признать катастрофическое увеличение таких больных.
Также Охрименко отметил, что приобретенные нарушения слуха среди украинцев стремительно «молодеют», и многим гражданам государство еще может успеть помочь вернуть слух.
«Социальное единство» — украинское общественное движение, направленное на оказание социальной, гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся. Идея организации принадлежала депутату Одесского областного совета Виктору Волкову.