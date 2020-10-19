В ходе действий силовиков в отношении участников несанкционированной акции протеста были задержаны ее участники и журналисты Дарья Спевак, Всеволод Зарубин и Вадим Замировский, освещавшие акцию.
Их обвинили в неповиновении требованиям милиционеров и участии в несанкционированном мероприятии.
Как сообщается, суд назначил журналисту Onliner Спевак 13 суток ареста, фотожурналисту Замировскому и оператору Зарубину, которые работают для БелаПАН и tut.by — по 15 суток административного ареста.
Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%
Тихановская сразу уехала в Литву, в то время как ее сторонники вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом.
В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.
Тихановская сразу уехала в Литву, в то время как ее сторонники остались устраивать протест.