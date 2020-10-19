Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призывает жителей Харькова соблюдать противоэпидемиологические и карантинные требования, потому что больницы переполнены, а медики работают на пике возможностей. Соответствующий пост он разместил у себя в Facebook 19 октября

«Друзья, шутки закончились. С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в "красной зоне" карантина. Вам самоуверенно обещали "порвать коронавирус", но что-то пошло не так. Случилось то, что мы видели раньше в Италии. Переполненные больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых мы вынуждены развозить по больницам области», — написал Кучер.

К слову, в понедельник, 19 октября полиция Харькова завела уголовное дело по факту проведения бала-маскарада в одной из гостиниц города. Там собрались студенты из девяти вузов в маскарадных масках, но медицинские средства защиты при этом проигнорировали.

Не те маски и не там: в Харькове завели уголовное дело за проведение бала-маскарада © City.Kharkov.ua

Украина регулярно бьет антирекорд по числу заболевших коронавирусом в сутки. Конкуренцию в этой «гонке» ей составляет Италия, где началась вторая волна коронавируса, и медики снова стали выявлять по пять и более тысяч зараженных за день.

Италия оказалась самой пострадавшей от COVID-19 европейской страной по числу инфицированных и количеству смертей, а в мире на данный момент страна занимает 16 место по числу вновь выявленных заболевших.