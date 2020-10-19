Работники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию и фотографии, свидетельствующие о том, что бал прошел с нарушением карантинных требований.
На снимках видно, что все участники в маскарадных масках, а вот медицинские средства защиты студенты проигнорировали.
По факту проведения мероприятия открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
По данным городского совета бал-маскарад посетили танцевальные команды из девяти вузов города.
С 19 октября Харьковская область отнесена к «красной» зоне, то есть признана одной из самых сложных в стране. В регионе зарегистрировано почти 28 тысяч заболевших, из них 439 — с летальными исходами. Всего на Украине зарегистрировано 303 тысячи инфицирований COVID-19, 5673 человека скончались.