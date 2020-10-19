Стадион «Черноморец», на котором Червоненко предлагал встретиться Труханову оказался закрыт на карантин.
«Не сомневался, что именно так и будет. Мне позвонили из дирекции стадиона и сказали, что получили жесткий запрет из мэрии проводить здесь любые мероприятия. Когда проводили концерт на день города, где в лицо друг другу дышали десятки тысяч людей — не боялись. А тут — страх! Но точно ли перед COVID?», — высказался кандидат.
По всей видимости, такого разворота событий политик и правда ожидал, поскольку на дебаты с собой принес картонную копию мэра Одессы. К нему потенциальный градоначальник и обратился в присутствии СМИ с вопросом о том, почему тот все таки не пришел.
По мнению Червоненко, предвыборные дебаты — это показатель того, готов ли политик разговаривать с народом, а потом отвечать за свои слова.
В предвыборной программе Червоненко — прекращение практики хаотической застройки города, борьба с автомобильными пробками, а также обеспечение горожан современной качественной медициной и образованием.
Червоненко записал почти идентичный ролик тому, с которым президент Владимир Зеленский вызывал на дебаты тогда еще действующего главу государства Петра Порошенко.
Зеленский записал такое видео в апреле 2019 года. Его оппонент Порошенко тогда ответил: «Стадион, так стадион» и позже проиграл выборы.