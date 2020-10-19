Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании по ситуации с коронавирусом потребовал разработать программу страхования врачей от COVID-19. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Офиса президента

Зеленский выразил обеспокоенность высоким показателем загруженности коек в медицинских учреждениях. При этом представители правительства отметили, что в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с COVID-19, перечислили 571 миллион гривен (около 1,4 млрд рублей).

«Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19», — говорится в сообщении.

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Во вторник Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря.