Зеленский выразил обеспокоенность высоким показателем загруженности коек в медицинских учреждениях. При этом представители правительства отметили, что в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с COVID-19, перечислили 571 миллион гривен (около 1,4 млрд рублей).
«Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19», — говорится в сообщении.
С начала пандемии COVID-19 на компенсации заработка украинским медицинским работникам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млн гривен (около 8 млн рублей). Фонд социального страхования обещает компенсировать утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.
Во вторник Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря.