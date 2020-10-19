Свиньям из Украины запретили въезд в Россию
Свиньям из Украины запретили въезд в Россию
© РИА Новости, Лисицын Павел | Перейти в фотобанк
В Государственной пограничной службе (ГПСУ) выясняют действительно ли российский коллектив НА-НА планирует выступление в Киеве.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал, что въезд на территорию Украины запрещен любому лицу, которое посещало «оккупированные территории», в том числе это касается и группы НА-НА.

«Таким лицам запрещается въезд на территорию Украины от трех лет», — уточнил Демченко.

В правоохранительных органах также обещали проверить факт приезда российских музыкантов в Киев, но предположили, что информация может быть фейком. За разъяснением украинские СМИ обратились и к руководству Октябрьского дворца.