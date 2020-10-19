Раскол в среде белорусских пенсионеров привел к тому, что на одной площади Минска в одно и то же время встретились группы противников и сторонников президента страны Александра Лукашенко, сообщают местные СМИ 19 октября

Площадь Независимости у памятника Ленину заняли примерно две тысяч пенсионеров, поддерживающих нынешнюю власть. С национальными флагами в руках они начали свое собрание молча.

Во главе их колонны был замечен экс-глава КГБ Белоруссии Степан Сухоренко. Большинство людей — мужчины, с военной выправкой, некоторые в военной форме.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В руках у оппонентов главы государства бело-красно-белые флаги, похожие на польские. Они выкрикивали лозунги «Хай живе Беларусь».

После этого их немногочисленная колонна направилась вдоль проспекта Независимости в сторону Октябрьской площади.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.

Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву, объяснив это соображениями безопасности. Уже в Европе глава оппозиции создала Координационный совет (КС), который должен был передать ей власть от Лукашенко.

По факту создания КС в Белоруссии было заведено уголовное дело, многие члены Совета находятся в тюрьме, идет следствие. Другие представители КС уехали в Польшу или на Украину.