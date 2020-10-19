Самое неприятное в карабахском конфликте - присутствие исламских террористов, которые по окончании противостояния будут угрожать безопасности Ирана, России и Центральной Азии, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью изданию Коммерсантъ 19 октября

«Террористы, которые действовали в Сирии, кочуют — их как-то на самолете перевезли из Сирии в Ливию, а затем в Азербайджан. Наверное, есть какое-то турагентство, которое этим занимается. Не знаю, как это турагентство называется, но оно явно турецкое. Как вы думаете, когда все это утихнет, они просто соберут чемоданы и уедут куда-то?», — сказал Саркисян.

Он уже неоднократно заявлял, что Турция не может быть участником Минской группы, поскольку явно включилась в конфликт на стороне Азербайджана.

В то же время Баку считает необходимым участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху, так как утвержденный в 1992 году состав Минской группы ОБСЕ, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, не соответствует текущим геополитическим реалиям.

Он заявил также, что активная позиция турецкого руководства предотвратила вмешательство в конфликт третьих лиц и в целом «сыграла исключительно позитивную роль» в вопросе восстановления суверенитета Азербайджана над непризнанным Карабахом.