Мэр Львова Андрей Садовый саркастично прокомментировал поражение украинского боксера Василия Ломаченко в титульном поединке с американцем Теофимо Лопесом. Он написал об этом на своей странице в Facebook 18 октября

Националисты затравили Ломаченко после поражения в поединке с Лопесом © Скриншот с видео Ломаченко

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко: когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — написал Садовый.

Ломаченко неоднократно сталкивался с критикой на Украине. Так, в мае он вместе с другим именитым боксером Александром Усиком был включен в базу сайта «Миротворец» после съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».

Спортсменов обвинили в «отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией» и называли «противниками независимости украинского православия от контроля России».