В ночь на 18 октября Ломаченко проиграл Лопесу единогласным судейским решением. Украинец потерял три чемпионских пояса, а американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.
«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко: когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — написал Садовый.
Ломаченко неоднократно сталкивался с критикой на Украине. Так, в мае он вместе с другим именитым боксером Александром Усиком был включен в базу сайта «Миротворец» после съемок в документальном фильме о православной вере, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес».
Спортсменов обвинили в «отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией» и называли «противниками независимости украинского православия от контроля России».