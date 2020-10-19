Для возведения дома понадобится около 300 тонн металла, который произведут на меткомбинатах «Азовсталь» и имени Ильича группы «Метинвест». Компания также инвестировала 2,7 млн гривен в строительство здания.
Стены будут выполнены из железобетона, что позволит осуществить строительно-монтажные работы в сжатые сроки. Кроме того, стальной каркас можно легко усилить и реконструировать, либо разобрать в конце эксплуатации, что дает дополнительные экономические и экологические преимущества.
«При выборе технологии строительства дома предпочтение отдали сборной металлоконструкции, поскольку так можно значительно сократить время монтажа. При этом надежность и долговечность здания возрастают, а также появляются более широкие возможности для использования внутреннего пространства», — говорится в сообщении.
По проекту будет построен восьмиэтажный дом площадью более 7 тыс. кв. м на 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир. От типового панельного жилья он будет отличаться ярким внешним видом. Также новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности.
Стоит отметить, что данная технология уже во всю применяется в других странах мира. Так, в Швеции и Великобритании доля строений со стальным каркасом составляет около 70% от общего числа.
Группа «Метинвест» состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) олигарха Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» (23,75%).«Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».