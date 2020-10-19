Служба безопасности Украины (СБУ) с начала года нейтрализовала 460 кибератак на органы государственной власти. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба СБУ

Война придёт из киберпространства © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

За этот период к уголовной ответственности привлекли 20 граждан и осуждены три человека. Кроме того, с января СБУ нейтрализовала 16 ботоферм.

Ранее неизвестные взломали сайт Ровенской АЭС и сообщили, что якобы произошла авария, из-за чего планируется эвакуация местных жителей. Позднее правоохранители сообщили, что хакеры также взломали сайт Нацполиции.