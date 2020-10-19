Отмечается, что за девять месяцев 2020 года по материалам киберподразделения СБУ начато 408 уголовных производств. Из них — 106 дел были возбуждены за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных сетей.
За этот период к уголовной ответственности привлекли 20 граждан и осуждены три человека. Кроме того, с января СБУ нейтрализовала 16 ботоферм.
Ранее неизвестные взломали сайт Ровенской АЭС и сообщили, что якобы произошла авария, из-за чего планируется эвакуация местных жителей. Позднее правоохранители сообщили, что хакеры также взломали сайт Нацполиции.