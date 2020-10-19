Депутаты Рады зарегистрировали проект постановления, которым предлагают создать Национальный штаб противодействию биологическим угрозам, в частности, коронавирусу. Документ 19 октября обнародован на сайте парламента.

Помимо создания Национального штаба по противодействию биологическим угрозам, в постановлении говорится о массовом тестировании украинцев на коронавирус.

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Кроме того, могут ввести в действие Единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусном для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Документом предлагается создать возглавляемый президентом штаб борьбы с вирусом и контактную телефонную линию, ввести мобильные бригады и массовое тестирование, перепрофилировать больницы под отделения для лечения короновируса и увеличить мощности лабораторий.

Кабинет министров ранее продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В «зеленой зоне» участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30 и «оранжевой» — до 20. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.