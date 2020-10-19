Экс-посол Украины в Минске, бывший представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Киев может «вернуть» Крым при помощи Белоруссии. Он сказал об этом на днях в эфире телеканала «Прямой»

Крым предложит Белоруссии восстановить сообщение © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк Он подчеркнул, что Украина должна «отвоевывать» территории. Конкретных деталей своего плана экс-посол не привел. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.