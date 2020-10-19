«В Белоруссии почти полмиллиона украинского населения, этнического. Там есть целые районы и регионы, заселенные украинцами. Меня удивляет то, что Украина и Киев этого не понимают. Я настаиваю на том, что побеждать в войне в Донбассе и возвращать Крым можно с помощью Белоруссии», — заявил Бессмертный.
Он подчеркнул, что Украина должна «отвоевывать» территории. Конкретных деталей своего плана экс-посол не привел.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.