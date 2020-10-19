«Украинская делегация прибыла в Иран, и мы начинаем переговоры по сбитому в январе украинскому самолету. Иранская сторона уже признала факт сбития на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном», — сказал он.
Замминистра отметил, что на этих переговорах будут работать авиационные эксперты, следственные прокуроры и военные.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после взлета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Тегеран официально признал, что Boeing был сбит иранскими военными. По их словам, причиной авиакатастрофы стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.