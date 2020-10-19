Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры по делу об атаке над Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), в результате которой погибли все пассажиры и экипаж судна. Об этом 19 октября сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Интерфакс-Украина

Иран заявил о желании поскорее урегулировать вопросы, связанные со сбитым самолетом МАУ © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Замминистра отметил, что на этих переговорах будут работать авиационные эксперты, следственные прокуроры и военные. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после взлета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Тегеран официально признал, что Boeing был сбит иранскими военными. По их словам, причиной авиакатастрофы стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.