Интенсивность военных действий в Карабахе сейчас значительно выше, чем раньше, да и сам характер конфликта существенно изменился, считает президент Армении Армен Саркисян. По его мнению, в этот раз карабахская проблема стала лишь предлогом для азербайджано-турецкой стороны, о чем он рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» 19 октября

Президент Армении оценил роль РФ в конфликте вокруг Карабаха © РИА Новости, Игорь Руссак | Перейти в фотобанк

«Мы слышим разные искусственные предлоги. Говорят и о том, что нужно "обеспечить безопасность энергетических путей". Но это абсолютный нонсенс, потому что если бы армяне хотели атаковать энергетические пути типа нефтепровода или газопровода, то могли бы это сделать 20 лет назад», — сказал президент.

При этом Азербайджан качал газ и нефть из Каспия, говорит Саркисян, а на заработанные миллиарды покупал оружие, которое сейчас используется для военных действий в Карабахе.

Обещая Баку помощь, утверждает Саркисян, Турция преследует более масштабные цели, ведь, интегрировавшись в Азербайджан, она станет соседом России с сухопутной границей, и тогда Турция сможет управлять нефте- и газопроводами, идущими в Европу.

В то же время Баку считает необходимым участие Турции в переговорах по Нагорному Карабаху, так как утвержденный в 1992 году состав Минской группы ОБСЕ, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, не соответствует текущим геополитическим реалиям.

Он заявил также, что активная позиция турецкого руководства предотвратила вмешательство в конфликт третьих лиц и в целом «сыграла исключительно позитивную роль» в вопросе восстановления суверенитета Азербайджана над непризнанным Карабахом.