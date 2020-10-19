Более 2,5 десятилетий конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг статуса Карабаха не выливался в военные действия, и заслуга в этом в том числе Российской Федерации, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью изданию «Коммерсантъ» 19 октября

«Россия делает уже очень многое, потому что она все эти годы была частью Минской группы ОБСЕ (по поиску путей урегулирования карабахской проблемы — ред.), одним из сопредседателей, причем активным сопредседателем. Тот факт, что 26 лет более или менее не было большой войны — это заслуга Российской Федерации тоже», — сказал Саркисян.

Эрдоган призвал Россию, США и Францию вернуть Нагорный Карабах Азербайджану © REUTERS, Presidential Press Office/Handout

Путем к примирению, по словам президента Армении, могут стать только переговоры, потому что даже если «Азербайджану удастся, допустим, выиграть какую-то часть войны или захватить территории», точка в споре вокруг Карабаха все равно не будет поставлена.

В этом случае, говорит Саркисян, продолжится война умов и человеческих эмоций, и в Армении ее будут считать очередным геноцидом.