Церемонию возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
«Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой — перед людьми и перед Богом… Всех друзей и знакомых позовем на торжество, когда коронавирус отступит и карантин будет снят», — рассказал Трофимов.
Перед венчанием Трофимов участвовал в литургии в качестве иподиакона. Из-за этого ранее в украинском сегменте Facebook на чиновника набросились с обвинениями в «прислуживании РПЦ в Украине».
Запись, оповещающую об участии замглавы Офиса президента в литургии, сделал в том числе Евстратий Зоря, представитель так называемой Православной церкви Украины.
Еще до этого украинский общественник Александр Бригинец разместил на сайте президента петицию с требованием уволить Трофимова за «приверженность УПЦ Московского Патриархата».
В связи с нынешней волной возмущения в соцсетях Трофимов призвал людей не поддаваться информационным манипуляциям.