В Свято-Пантелеимоновском монастыре Киева («Феофания») 18 октября состоялось венчание первого заместителя главы Офиса Президента Украины Сергея Трофимова и Анастасии Трофимовой, сообщил чиновник в Telegram-канале 19 октября

Церемонию возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой — перед людьми и перед Богом… Всех друзей и знакомых позовем на торжество, когда коронавирус отступит и карантин будет снят», — рассказал Трофимов.

Зам Ермака Трофимов прокомментировал слухи о своей отставке © пресс-служба президента Украины

Запись, оповещающую об участии замглавы Офиса президента в литургии, сделал в том числе Евстратий Зоря, представитель так называемой Православной церкви Украины.

Еще до этого украинский общественник Александр Бригинец разместил на сайте президента петицию с требованием уволить Трофимова за «приверженность УПЦ Московского Патриархата».

В связи с нынешней волной возмущения в соцсетях Трофимов призвал людей не поддаваться информационным манипуляциям.