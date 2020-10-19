Белорусы в Киеве устроили митинг у посольства США, заявив, что антиправительственные акции в Минске координирует Вашингтон через подконтрольную некоммерческую организацию RAND Corporation, известную организацией цветных революций на постсоветском пространстве, передает News Front 19 октября

В США обеспокоены происходящим в Белоруссии после президентских выборов © REUTERS, Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS Отмечается, что протестующие развернули у посольства США плакаты с надписями «США, руки прочь от Белоруссии», «RAND — корпорация зла» и «RAND + Госдеп США = война».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств, в том числе США, заявили о непризнании легитимности президента.