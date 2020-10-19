«Завтра у нас будет пленарное заседание, и мы с вами планировали, что будет рассмотрен проект бюджета. В пятницу (16 октября — ред.) не состоялось заседание комитета по техническим причинам, и, согласно действующему законодательству, документ, который мы должны были бы рассматривать завтра, не готов. Мы не сможем на пленарном заседании его рассмотреть», — сказал он.ъ
Разумков выразил уверенность, что в ближайшее время Бюджетный комитет подготовит проект государственной сметы на следующий год. Он спрогнозировал, что к голосованию Рада сможет вернуться 3 ноября.