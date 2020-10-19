Депутаты Верховной Рады не будут голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год, поскольку профильный комитет не успел его рассмотреть. Об этом 19 октября в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, трансляция велась на канале «Рада»

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