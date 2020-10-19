Местные выборы на Украине пройдут 25 октября, тогда же гражданам предлагают ответить на пять вопросов от президента Владимира Зеленского. В том числе избирателей спросят о легализации каннабиса в медицинских целях.
Митрополит напомнил, что имеет медицинское образование и знает, как каннабис повреждает внутренние органы, негативно сказывается на репродуктивной системе человека и вызывает зависимость.
По его словам, эффективность препаратов конопли не что иное, как коммерческий миф. Большое удивление митрополита вызвал тот факт, что этот специальный медицинский вопрос собираются поставить перед всем народом. Уверен священнослужитель и в том, что помимо материальной выгоды легализация наркотических веществ имеет и еще одну цель.
«Мы видим, что новый мировой порядок постепенно загоняет человечество в мрачный тоталитаризм, заменяя реальную полноценную жизнь жизнью, состоящей из двух вещей — безопасного секса и наркотиков. С этим связана пропаганда однополых браков и легализация марихуаны», — написал Лука.
Митрополит предложил заменить вопрос о каннабисе и поинтересоваться у украинцев об их отношении к гей-парадам и новой гендерной политике страны.