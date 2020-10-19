Митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви (УПЦ) Лука ответил на заявления властей о лечебной эффективности марихуаны и предположил, что украинцы просто станут подопытными кроликами «нового мирового порядка», пришедшего на Украину с Запада. Об этом иерарх на днях написал в своем Telegram-канале

Снимает стресс. Офис Зеленского пояснил вопрос про каннабис © CC0, Pixabay Владимира Зеленского. В том числе избирателей спросят о легализации каннабиса в медицинских целях.

Митрополит напомнил, что имеет медицинское образование и знает, как каннабис повреждает внутренние органы, негативно сказывается на репродуктивной системе человека и вызывает зависимость.

По его словам, эффективность препаратов конопли не что иное, как коммерческий миф. Большое удивление митрополита вызвал тот факт, что этот специальный медицинский вопрос собираются поставить перед всем народом. Уверен священнослужитель и в том, что помимо материальной выгоды легализация наркотических веществ имеет и еще одну цель.

«Мы видим, что новый мировой порядок постепенно загоняет человечество в мрачный тоталитаризм, заменяя реальную полноценную жизнь жизнью, состоящей из двух вещей — безопасного секса и наркотиков. С этим связана пропаганда однополых браков и легализация марихуаны», — написал Лука.

Митрополит предложил заменить вопрос о каннабисе и поинтересоваться у украинцев об их отношении к гей-парадам и новой гендерной политике страны.