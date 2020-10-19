Отмечается, что себя он с иронией называет «репрессированным».
«Я — злочинна влада (преступная власть — ред.), я горжусь этим и всегда ею останусь… Именно Виктору Федоровичу Януковичу я обязан своей карьерой… Если бы у меня была такая возможность, я бы общался с удовольствием», — заявил он.
Тимченко возглавлял Госземагентство в 2011-2014 годах. Ни одно уголовное производство после Майдана в отношении него начато не было.
Очередной Майдан на Украине начался в 2013 году, после того, как экс-премьер Николай Азаров отказался сразу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, отметив необходимость доработки документа. Однако националистические партии и организации, в том числе, запрещенные в России, свезли людей на главную площадь Киева и объявили так называемую Революцию достоинства.
Спустя несколько месяцев протестов начались столкновения. Были расстреляны около 100 человек, которых стали называть «небесной сотней».
До сегодняшнего дня расследование дел Майдана так и не завершилось. Чиновники времен Януковича и сам экс-президент были вынуждены покинуть страну из-за политических преследований.