Экс-глава Госземагентства Украины при Викторе Януковиче Сергей Тимченко вернулся в страну и заявил, что считает Майдан военным переворотом. Об этом 19 октября сообщает издание «Гордон»

Отмечается, что себя он с иронией называет «репрессированным».

«Я — злочинна влада (преступная власть — ред.), я горжусь этим и всегда ею останусь… Именно Виктору Федоровичу Януковичу я обязан своей карьерой… Если бы у меня была такая возможность, я бы общался с удовольствием», — заявил он.

Тимченко возглавлял Госземагентство в 2011-2014 годах. Ни одно уголовное производство после Майдана в отношении него начато не было.

Азаров объяснил, почему сегодняшняя Украина похожа на гитлеровскую Германию 1933 года © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Николай Азаров отказался сразу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, отметив необходимость доработки документа. Однако националистические партии и организации, в том числе, запрещенные в России, свезли людей на главную площадь Киева и объявили так называемую Революцию достоинства.

Спустя несколько месяцев протестов начались столкновения. Были расстреляны около 100 человек, которых стали называть «небесной сотней».

До сегодняшнего дня расследование дел Майдана так и не завершилось. Чиновники времен Януковича и сам экс-президент были вынуждены покинуть страну из-за политических преследований.