Бизнесмен Александр Ярославский осудил действия губернатора Харьковской области, кандидата в мэры Харькова Алексея Кучера, сделавшего пародию на знаменитое видео действующего мэра города Геннадия Кернеса и экс-кандидата в градоначальники Михаила Добкина. Он заявил об этом на свой странице в Facebook 18 октября

Добкин предупредил Кучера о последствиях пародии на знаменитое видео с Кернесом © Facebook, Михаил Добкин

Он добавил, что «паршивые кресла и места» стали причиной раздора, поскольку за них люди готовы унижаться и насмехаться над другими.

Поддержал Кернеса и бизнесмен Павел Фукс, который перепостил видео Ярославского и подписал, что полностью согласен с высказыванием.

Ранее Кучер выложил в сеть пародию на видео о съемках предвыборного ролика Добкина в 2005 году. Говорящий за кадром Кернес после победы Добкина стал секретарем горсовета. В сети видео появилось в 2007 году. В нем можно услышать такие фразы, как «немножко текст по-дебильному написан», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «давай по новой, Миша, всё х…я».

Добкин назвал пародию скучной и отметил, что голосов Кучеру она не добавит, разве что «минус в карму».