«Я возмущен этим… Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру этому так бы ответил, что, я думаю, "моль" было бы самое легкое, что он бы ему сказал. Какая у этого человека есть советь и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить такие вещи?.. Я не поддерживаю никого из политиков, но меня чисто по-человечески возмущает такое поведение», — сказал Ярославский.
Он добавил, что «паршивые кресла и места» стали причиной раздора, поскольку за них люди готовы унижаться и насмехаться над другими.
Поддержал Кернеса и бизнесмен Павел Фукс, который перепостил видео Ярославского и подписал, что полностью согласен с высказыванием.
Ранее Кучер выложил в сеть пародию на видео о съемках предвыборного ролика Добкина в 2005 году. Говорящий за кадром Кернес после победы Добкина стал секретарем горсовета. В сети видео появилось в 2007 году. В нем можно услышать такие фразы, как «немножко текст по-дебильному написан», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «давай по новой, Миша, всё х…я».
Добкин назвал пародию скучной и отметил, что голосов Кучеру она не добавит, разве что «минус в карму».