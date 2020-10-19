По его словам, лишь через две недели после ввода тотального карантина произойдет стабилизация ситуации и только спустя еще две недели заболеваемость пойдет на спад.
«В противном случае Украина рискует повторить "итальянский сценарий", когда выбирали, кому из пациентов оказывать помощь, а кому нет. Однако после того, как в стране усилят карантинные меры, стоит ожидать противостояния со стороны общественности», — сказал Святослав Протас.
Количество выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 4766, еще 66 человек скончались. Всего с начала пандемии 303 638 случаев COVID-19, количество умерших составило 5 673 человека.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.