После местных выборов властям Украины в отдельных регионах придется вводить тотальный карантин, так как другого инструмента у власти для снижения потока больных не существует. Об этом в комментарии «Голос.UA» заявил бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас

Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«В противном случае Украина рискует повторить "итальянский сценарий", когда выбирали, кому из пациентов оказывать помощь, а кому нет. Однако после того, как в стране усилят карантинные меры, стоит ожидать противостояния со стороны общественности», — сказал Святослав Протас.

Количество выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 4766, еще 66 человек скончались. Всего с начала пандемии 303 638 случаев COVID-19, количество умерших составило 5 673 человека.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.