Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины
Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
По его словам, лишь через две недели после ввода тотального карантина произойдет стабилизация ситуации и только спустя еще две недели заболеваемость пойдет на спад.

«В противном случае Украина рискует повторить "итальянский сценарий", когда выбирали, кому из пациентов оказывать помощь, а кому нет. Однако после того, как в стране усилят карантинные меры, стоит ожидать противостояния со стороны общественности», — сказал Святослав Протас.

Количество выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 4766, еще 66 человек скончались. Всего с начала пандемии 303 638 случаев COVID-19, количество умерших составило  5 673 человека.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.