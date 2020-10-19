Самчук сообщил, что пациентка, 80-летняя жительница Львовской области, страдала от критического аортального стеноза. Из-за возраста клапан в ее сердце «окаменел», вместо отверстия в 3 см в сердце была дырочка размером 0,8 мм. Поэтому сердце женщины не могло прокачивать кровь, работало с тройной нагрузкой, от чего страдали все органы.
В больницу она попала уже в тяжелом состоянии — с отеком в ногах и жидкостью в легких. По словам врача, без операции пациентка не прожила бы и нескольких месяцев, но и традиционного хирургического вмешательства на открытом сердце не выдержала бы.
«Если бы эта женщина жила, например, в Польше, ей бы сразу поставили клапан через сосуд. Там, как и во всем современном мире, этот метод широко практикуют. Поэтому мы решили, что несправедливо не оставлять шанса жить бабушке, которая еще хочет позабавить своих правнуков, только потому, что она украинка, а не полячка, и за счет больницы специально для нее заказали клапан из-за границы», — рассказал Самчук.
Операцию провели специалисты украинского Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Григера из Польши.
Через маленький прокол в коже врачи ввели протез в бедренную артерию, а затем — в сердце. Сообщается, что через несколько дней пациентку уже выпишут.
Врач добавил, что медики обратятся к государству с просьбой закупать такие протезы, поскольку за год только в его больницу с подобными проблемами попадает больше десятка людей.