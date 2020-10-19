В Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи удалось провести операцию на сердце без разрезов, рассказал директор больницы Олег Самчук в Facebook 18 октября

Самчук сообщил, что пациентка, 80-летняя жительница Львовской области, страдала от критического аортального стеноза. Из-за возраста клапан в ее сердце «окаменел», вместо отверстия в 3 см в сердце была дырочка размером 0,8 мм. Поэтому сердце женщины не могло прокачивать кровь, работало с тройной нагрузкой, от чего страдали все органы.

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«Если бы эта женщина жила, например, в Польше, ей бы сразу поставили клапан через сосуд. Там, как и во всем современном мире, этот метод широко практикуют. Поэтому мы решили, что несправедливо не оставлять шанса жить бабушке, которая еще хочет позабавить своих правнуков, только потому, что она украинка, а не полячка, и за счет больницы специально для нее заказали клапан из-за границы», — рассказал Самчук.

Операцию провели специалисты украинского Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Григера из Польши.

Через маленький прокол в коже врачи ввели протез в бедренную артерию, а затем — в сердце. Сообщается, что через несколько дней пациентку уже выпишут.

Врач добавил, что медики обратятся к государству с просьбой закупать такие протезы, поскольку за год только в его больницу с подобными проблемами попадает больше десятка людей.