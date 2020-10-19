Попадания боеприпасов, выпущенных участниками конфликта в Нагорном Карабахе, на территорию Ирана не останутся без ответа Вооруженных сил этой страны. С таким предупреждением выступил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде, передает 18 октября агентство IRNA

Алиев обвинил Ереван в нарушении перемирия и объявил о взятии под контроль 13 сел в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана | Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в фотобанк

Ранее на приграничный район Ирана упали восемь снарядов, разрушив один из домов. Местные жители были вынуждены эвакуироваться.

«Нашей красной линией является безопасность граждан. Вооруженные силы уже сделали необходимые предупреждения. С противоположной стороны мы услышали разъяснения и сказали, что на любые посягательства, даже совершенные по ошибке, будет дан ответ», — сказал Саид Хатибзаде.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.