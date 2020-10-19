Бои между ВС Азербайджана и Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую поддерживает Армения, идут вблизи иранской границы.
Ранее на приграничный район Ирана упали восемь снарядов, разрушив один из домов. Местные жители были вынуждены эвакуироваться.
«Нашей красной линией является безопасность граждан. Вооруженные силы уже сделали необходимые предупреждения. С противоположной стороны мы услышали разъяснения и сказали, что на любые посягательства, даже совершенные по ошибке, будет дан ответ», — сказал Саид Хатибзаде.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.