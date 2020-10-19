Глава Крыма Сергей Аксенов принес извинения жителям республики за подачу воды в выходные по графику, сообщает РИА Новости 19 октября

Ограничение водоснабжения в Симферополе и почти 40 селах в Бахчисарайском и Симферопольском районах полуострова ввели с 24 августа, так как из-за засухи обмелели три водохранилища.

«Мы пытались подумать, каким образом сделать более комфортное водоснабжение на выходные дни, но пришли к мнению, что технической возможности, к сожалению, при нынешнем уровне водоснабжения нет. Просим извинить, уважаемые крымчане», — цитирует агентство Аксенова.

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

На текущий момент подача воды в Симферополь из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.

Кроме того, ограничения подачи воды в ночное время введены с 23 сентября в Алуште и близлежащих прибрежных поселках на южном берегу, а также с 14 октября в Белогорске.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была полностью прекращена Киевом в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Сейчас на полуострове предпринимаются дополнительные меры по решению проблемы.