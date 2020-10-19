Условием для выдвижения его кандидатуры на выборы могут стать изменения в Конституцию, так как исполняющий обязанности главы государства не может участвовать в президентской кампании.
«В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах в парламент и президента. Если в результате этих изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду», — сказал он.
Садыр Жапаров до политического кризиса отбывал срок за захват заложников. Из тюрьмы его освободили участники массовых протестов, вспыхнувших в Бишкеке после того, как ЦИК объявил итоги парламентских выборов. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили его кандидатуру на пост премьер-министра страны.
После того как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.