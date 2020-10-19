Садыр Жапаров, который сейчас временно исполняет обязанности президента Киргизии, готов выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом Жапаров заявил в интервью телеканалу «Россия 24»

Борьба с коррупцией и бандитами. Что ожидает Киргизию в ближайшем будущем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах в парламент и президента. Если в результате этих изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду», — сказал он.

Садыр Жапаров до политического кризиса отбывал срок за захват заложников. Из тюрьмы его освободили участники массовых протестов, вспыхнувших в Бишкеке после того, как ЦИК объявил итоги парламентских выборов. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили его кандидатуру на пост премьер-министра страны.

После того как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.