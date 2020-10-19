По словам Порошенко, Зеленский и его команда оказались неспособны противостоять вирусу, и «теперь Украина находится в первой десятке стран с наихудшим сценарием развития эпидемии».
«Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность», — сказал экс-президент.
«Благотворительный Фонд Порошенко», по его словам, поставил в больницы более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, более 150 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.
Порошенко заявил, что львиная доля пациентов оплачивает лечение из собственного кармана, и обходится это в 2-2,5 тысячи гривен в сутки, а если доходит до реанимации, то все 5-6 тысяч гривен в день.
Экс-президент уверен, что тот, кто «разворовал ковидные средства» должен быть наказан пожизненным заключением, а также назвал Зеленского героем басни о стрекозе, которая «все лето беспечно пела и веселилась, и вдруг пришла суровая зима».
По данным института Хопкинса, Украина сейчас находится на 24 месте по числу вновь заболевших COVID-19. В стране подтверждено 303 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 5673 человека скончались.
По информации СМИ, средства, выделенные из украинского бюджета на борьбу с COVID-19, только на 15% были потрачены по назначению. Часть финансирования ушло на ремонт дорог. В госбюджете на 2021 год на борьбу с коронавирусом средств не предусмотрено, законодатели пообещали выделять их в случае необходимости.
Петр Порошенко сам переболел COVID-19, заболевание у него протекало тяжело с осложнением в виде двухстороннего воспаления легких. Первое обращение к избирателям после болезни он опубликовал 14 октября, где выглядел сильно истощенным.