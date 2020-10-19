Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал работу нынешнего главы государства Владимира Зеленского и заявил, что на следующий же день после выборов предложит помощь медикам, ведущим борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-служба «Европейской солидарности» 18 октября

По словам Порошенко, Зеленский и его команда оказались неспособны противостоять вирусу, и «теперь Украина находится в первой десятке стран с наихудшим сценарием развития эпидемии».

«Было очевидно, что власть дилетантов не сможет дать ответ на этот вызов. Так же как на любой другой. Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность», — сказал экс-президент.

Украинцев шокировало новое видео с Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Порошенко заявил, что львиная доля пациентов оплачивает лечение из собственного кармана, и обходится это в 2-2,5 тысячи гривен в сутки, а если доходит до реанимации, то все 5-6 тысяч гривен в день.

Экс-президент уверен, что тот, кто «разворовал ковидные средства» должен быть наказан пожизненным заключением, а также назвал Зеленского героем басни о стрекозе, которая «все лето беспечно пела и веселилась, и вдруг пришла суровая зима».

По данным института Хопкинса, Украина сейчас находится на 24 месте по числу вновь заболевших COVID-19. В стране подтверждено 303 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 5673 человека скончались.

По информации СМИ, средства, выделенные из украинского бюджета на борьбу с COVID-19, только на 15% были потрачены по назначению. Часть финансирования ушло на ремонт дорог. В госбюджете на 2021 год на борьбу с коронавирусом средств не предусмотрено, законодатели пообещали выделять их в случае необходимости.

Петр Порошенко сам переболел COVID-19, заболевание у него протекало тяжело с осложнением в виде двухстороннего воспаления легких. Первое обращение к избирателям после болезни он опубликовал 14 октября, где выглядел сильно истощенным.