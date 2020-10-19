Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как проверить человека на коронавирус без специального теста. Своим методом он на днях поделился на своем YouTube-канале

Комаровский объяснил, почему не все заболевают коронавирусом © http://www.komarovskiy.net/photo

Он добавил, что обоняние и вкус обязательно восстановятся в течение трех недель после выздоровления, но иногда это может занять до трех месяцев.

На сегодняшний день на Украине зафиксировано 303 638 случаев COVID-19, из которых 5673 летальных. В то же время 126 489 пациентов выздоровели.