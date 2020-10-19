«При коронавирусе насморка — на копейку, а обоняния нет. Тест "чем это пахнет" намного эффективнее любой термометрии… Допустим, вы учитель в школе. Утром вам надо вместо измерения температуры потереть тряпку чесноком и спрашивать, чем это пахнет. Слышит запах — слава богу. Не слышит — давай домой срочно», — рассказал Комаровский.
Он добавил, что обоняние и вкус обязательно восстановятся в течение трех недель после выздоровления, но иногда это может занять до трех месяцев.
На сегодняшний день на Украине зафиксировано 303 638 случаев COVID-19, из которых 5673 летальных. В то же время 126 489 пациентов выздоровели.