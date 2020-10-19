Российского юмориста Максима Галкина незаслуженно критикуют за пародию на президента Украины Владимира Зеленского, заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян, передает «Дни.ру» 18 октября

Ранее, 16 октября, юморист выложил в Instagram видеоролик, на котором спародировал Владимира Зеленского. Галкин озвучил шуточные версии вопросов, которые по предложению президента зададут украинцам в день местных выборов.

Галкин по-украински: спародировал Зеленского и намекнул на его наркозависимость © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Печально, что некоторые политики и общественные деятели Украины за последние шесть лет так деградировали, что перестали понимать тонкий юмор и жанр пародии», — отметил Манукян.

Также после появления ролика Галкину посоветовали смеяться над своими политиками.

Манукян напомнил, что артист время от времени пародирует лидера своей страны Владимира Путина, но россияне не обиделись и не запретили ему это делать.

«Печально, что за последние годы украинский политикум стал похож на представителей "банановой республики". Складывается ощущение, что эти люди только что слезли с пальм и свои убогие мысли проецируют на всю Украину», — заявил общественник.