Ранее, 16 октября, юморист выложил в Instagram видеоролик, на котором спародировал Владимира Зеленского. Галкин озвучил шуточные версии вопросов, которые по предложению президента зададут украинцам в день местных выборов.
Многие подписчики отреагировали на номер негативно, оставив гневные комментарии.
«Печально, что некоторые политики и общественные деятели Украины за последние шесть лет так деградировали, что перестали понимать тонкий юмор и жанр пародии», — отметил Манукян.
Также после появления ролика Галкину посоветовали смеяться над своими политиками.
Манукян напомнил, что артист время от времени пародирует лидера своей страны Владимира Путина, но россияне не обиделись и не запретили ему это делать.
«Печально, что за последние годы украинский политикум стал похож на представителей "банановой республики". Складывается ощущение, что эти люди только что слезли с пальм и свои убогие мысли проецируют на всю Украину», — заявил общественник.