Экс-кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин назвал скучной пародию губернатора Харьковской области, кандидата в градоначальники города Алексея Кучера на его знаменитое видео с действующим главой Харькова Геннадием Кернесом. Он написал об этом в своем Telegram-канале 18 октября

Губернатор Харьковской области снял пародию на знаменитое видео Добкина с Кернесом © Олексій Кучер Facebook заявил Добкин.

Ранее Кучер выложил в сеть пародию на видео о съемках предвыборного ролика Добкина в 2005 году. Говорящий за кадром Кернес после победы Добкина стал секретарем горсовета. В сети видео появилось в 2007 году. В нем можно услышать такие фразы, как «немножко текст по-дебильному написан», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «давай по новой, Миша, всё х…я».

На грядущих местных выборах, которые пройдут 25 октября, Кернес в очередной раз попытается сохранить пост городского главы, который занимает с 2010 года. Добкин снял свою кандидатуру в пользу действующего мэра.

Кучер до назначения харьковским губернатором в ноябре 2019 года был депутатом от «Слуги народа». Позднее пропрезидентская партия выдвинула его кандидатом в мэры Харькова.