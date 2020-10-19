К публикации певица прикрепила коллаж, состоящий из фотографий известных пар, в числе которых Павел Воля и Лейсан Утяшева, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции "третейского суда" останутся для них безнаказанными? Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!!!», — написала Королева.
Большинство подписчиков звезды не оценили ее порыв и оставили не менее критические замечания, только в адрес самой Наташи Королевой.
«Интересные вы какие-то!!! Ваш муж сам рассказывал, что он вам изменил!!! А теперь пресса виновата!!!», «Вашу семью растоптал, унизил и опозорил ваш муж», «Да плевать всем на вас. Сколько можно про себя говорить. Все уж забыли, но нет же, надо написать еще раз», — написали пользователи.
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Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? Продюсеры спецпроектов государственных и не только каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду! Мы — публичные люди — имеем такие же права на защиту себя и своих семей, как и непубличные. Закон один для всех! Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!!! #стопмедиабуллинг #киберсталкинг #человекизакон #семья #любовь #наташакоролева #символюности
Причиной подобных публикаций звезды стал скандал, разгоревшийся в семье певицы в сентябре. Тогда некая Анастасия Шульженко рассказала в соцсетях, что беременна от мужа Королевой Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.