Певица украинского происхождения Наташа Королева опубликовала новый гневный пост в соцсети, теперь он адресован не любопытным поклонникам, а навязчивым СМИ. Обращение артистка опубликовала у себя в Instagram 18 октября

К публикации певица прикрепила коллаж, состоящий из фотографий известных пар, в числе которых Павел Воля и Лейсан Утяшева, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

«Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции "третейского суда" останутся для них безнаказанными? Одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!!!», — написала Королева.

Королева пристыдила пользователей за отношение к артистам © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Наташи Королевой.

«Интересные вы какие-то!!! Ваш муж сам рассказывал, что он вам изменил!!! А теперь пресса виновата!!!», «Вашу семью растоптал, унизил и опозорил ваш муж», «Да плевать всем на вас. Сколько можно про себя говорить. Все уж забыли, но нет же, надо написать еще раз», — написали пользователи.

Причиной подобных публикаций звезды стал скандал, разгоревшийся в семье певицы в сентябре. Тогда некая Анастасия Шульженко рассказала в соцсетях, что беременна от мужа Королевой Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.