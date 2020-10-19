Харьковский губернатор, кандидат в мэры Харькова от «Слуги народа» Алексей Кучер снял пародию на знаменитое видео с экс-кандидатом в градоначальники Харькова Михаилом Добкиным и действующим главой города Геннадием Кернесом. Ролик был опубликован в сети 18 октября

«Моя миссия выполнена»: Добкин снял свою кандидатуру в мэры Харькова в пользу Кернеса © Facebook, Михаил Добкин

Так, на высказывание «е…ть-копать» Кучер говорит: «Геннадий Адольфович, копать не будем, и так весь Харьков перекопан», а на фразу «Где про скорые помощи?» — «Искренне жаль, что вам не удалось поднять харьковскую медицину до уровня берлинской "Шарите"». Также по ходу видео губернатор поблагодарил мэра за парки, фонтаны и новые туалеты, но заявил, что пришло время навести порядок во дворах и в домах.

Ролик Кучера — пародия на слитое в сеть видео о съемках предвыборного ролика Добкина в 2005 году. Говорящий за кадром Кернес после победы Добкина стал секретарем горсовета. В сети видео появилось в 2007 году. В нем можно услышать такие фразы, как «немножко текст по-дебильному написан», «Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст», «давай по новой, Миша, всё х…я».

В 2008 году пародию на ролик делал и бывший на тот момент юмористом студии «95 Квартал» президент Украины Владимир Зеленский, а в 2016 году в российском фильме «День выборов-2» с участием актеров «Квартета И» съемка кандидата в губернаторы Виктора Балашова также стала пародией на видео с Добкиным.