Ущерб от массовых беспорядков в столице Белоруссии Минске составил около 900 тысяч белорусский рублей (свыше 27 млн российских рублей). Об этом заявил эфире телеканала СТВ 18 октября генеральный прокурор столицы Олег Лаврухин, передает Sputnik Беларусь

«Блицкриг не удался»: Ищенко объяснил, кто стоит за «ультиматумом» Тихановской © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Ущерб возмещается председателями товариществ собственников зданий, которых прокуратура привлекает к административной ответственности.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК обнародовал итоги президентских выборов, согласно которым боле 80% избирателей отдали свои голоса действующему президенту Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.

Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву, объяснив это соображениями безопасности. Уже в Европе глава оппозиции создала Координационный совет (КС), который должен был передать ей власть от Лукашенко.

По факту создания КС в Белоруссии было заведено уголовное дело, многие члены Совета находятся в тюрьме, идет следствие. Другие представители КС уехали в Польшу или Украину.