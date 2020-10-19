В день выборов на Украине 25 октября опрашивать избирателей по списку вопросов, предложенных президентом Владимиром Зеленским, будут волонтеры, сообщает 18 октября LB.ua со ссылкой на собственные источники

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, опрашивать будут людей на выходе с избирательных участков. Возле них будут находиться волонтеры в белых манишках с логотипом и названием опроса. Также они должны быть в масках и перчатках.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

Контролировать деятельность волонтеров будут районные и областные координаторы. Также волонтеры будут отчитываться о проведении опроса в чатботе Telegram и Google-таблицах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в день выборов дополнительный опрос избирателей.

Первый вопрос касается необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, второй — возможности введения в Донбассе свободной экономической зоны.

Третьим станет вопрос о необходимости сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300, четвертый касается легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных, а пятый вопрос – об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Их результаты станут известны 6 ноября.