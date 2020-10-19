Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала новое фото в социальной сети, в комментарии к которому дала несколько советов гражданам, в том числе «не опускать руки». Пост она опубликовала 18 октября на своей странице в Instagram

«Имела на это право»: в Офисе президента отреагировали на слухи о беременности Мендель от Зеленского © Facebook, Команда Зеленского

«Имеет значение возможность психологически быть готовым к рискам, поражениям, борьбе, ошибкам, воспринимая за нормальное наказание, знать, что сомнения — признак здравого смысла, знать, что можешь быть правым, когда не правы все вокруг, и идти за своей целью, за тем, во что веришь», — написала она.

Уныние же, по словам Мендель, является пустотой, поэтому его лучше заменить на работу или какие-то важные дела.