Пресс-секретарь рассказала, что легче работать 24/7, «когда делаешь то, во что веришь». При этом значение имеют не достижения или поражения, а возможность вставать после каждой ошибки и продолжать идти к своей цели не опуская рук.
«Имеет значение возможность психологически быть готовым к рискам, поражениям, борьбе, ошибкам, воспринимая за нормальное наказание, знать, что сомнения — признак здравого смысла, знать, что можешь быть правым, когда не правы все вокруг, и идти за своей целью, за тем, во что веришь», — написала она.
Уныние же, по словам Мендель, является пустотой, поэтому его лучше заменить на работу или какие-то важные дела.
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Не має значення, які у вас досягнення, чи виходить зробити бажане, зазнаєте ви поразки чи вириваєте перемоги. Що має значення — це дія, це вставати після кожної помилки, не опускати рук, не зважати на критику, вдосконалюватися і вдосконалювати ідеї, проекти, знаходити рішення і йти далі. Не мають значення ті моменти, коли ви падаєте духом. Має значення, що ви знаєте — як це бути низько. Бо потім ви зрозумієте, яка ціна перемоги. Не має значення зневіра. Бо це порожнеча. Має значення ваша можливість бачити справжнє, вирізняти суть, вірити в людей, бачити в них добре і світле і знати, що ви зробите все, щоб було краще. Має значення можливість психологічно бути готовим до ризиків, поразок, боротьби, помилок, сприймати за нормальне картання, знати, що сумніви — ознака здорового глузду, знати, що можеш бути правим, коли не праві всі навколо, і йти за своєю метою, за тим, у що віриш, не опускаючи рук. Має значення добре слово, підтримка, чути іншого, має значення остання копійка, бо вона відчутніша за добробут, має значення говорити про важливе, бо про це завжди мовчать. Важко працювати по 12 годин. Легко працювати 24/7, коли робиш те, у що віриш.