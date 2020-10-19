Военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана утром 19 октября сообщили о новых артиллерийских обстрелах, Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия, передает Интерфакс

Премьер Армении объяснил, зачем нужна война в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк данным минобороны НКР, азербайджанские военные возобновили обстрелы на северном и южном направлениях в зоне карабахского конфликта.

«С утра на севере и юге противник возобновил артобстрел. Для подавления огневых точек предпринимаются соответствующие меры. Оперативная ситуация находится под нашим контролем», — заявили в ведомстве.

Со своей стороны президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в нарушении временного гуманитарного перемирия.

«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября (23:02 17 октября мск — ред.) подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19, 2020

Глава азербайджанского государства также заявил о переходе под контроль азербайджанской армии ряда населенных пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Карабахе: сел Солтанлы, Амирванлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджылы, Гойарчинвейселли, Ниязгуллар, Кечел Меммедли, Шахвелли, Гаджи Исмайыллы и Исаглы.

Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах — это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 19, 2020

Кроме того, Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении утром 19 октября вновь обстреляли территорию Агджабединского района. Отмечается, что под обстрел попали Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.