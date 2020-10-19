Украинский паспорт занял 41 место в ежегодном Индексе паспортов Henley & Partners. Об этом сообщается в отчете за IV квартал, опубликованном на сайте компании

Правительство хочет оставить украинцев без привычных паспортов © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк отчету, за год украинский паспорт переместился на две позиции вверх и занял 41 строчку рейтинга. Сейчас паспорт Украины позволяет без получения визы посетить 129 стран.

Первое место в Индексе паспортов продолжает удерживать Япония, граждане которой могут посещать без визы 191 направление света. Сингапур остается на 2-м месте (190 стран), Южная Корея и Германия делят 3-ю позицию (189). Паспорт США — на 7-м месте (185), Россия и Белоруссия — на 48-м (117) и 67-м (75) соответственно.

Последним в рейтинге, на 106-м месте, оказался Афганистан, с паспортом которого можно посетить лишь 26 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которых ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).