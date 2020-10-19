Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук назвал манипуляцией опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится на сайте политсилы 18 октября

«Выстрел в молоко»: Якубин о политико-юридических перспективах опроса Зеленского © Facebook Алексея Якубина

Медведчук заявил, что поставленные вопросы ярко свидетельствуют о том, что они «либо продиктованы страхом власти перед политическим провалом, либо лоббируются теми, кто осуществляет внешнее управление Украиной».

«Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый опрос населения в день выборов — это плохо состряпанная попытка манипулировать общественным мнением… Во-первых, назначение такого опроса не предусмотрено полномочиями президента… Во-вторых, непонятно, за чей счет и кем будет проводиться масштабный опрос общественного мнения. Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными», — говорится в заявлении депутата.

Он также считает, что в будущем такой опрос может подорвать доверие к институту референдумов, а также может быть «неуклюжей» попыткой выйти из Минских соглашений с последующей «сомнительной» попыткой перехода в формат Будапештского меморандума.