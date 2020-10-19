Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа нардепов, легализации медицинского каннабиса и использовании гарантий безопасности Будапештского меморандума.
Медведчук заявил, что поставленные вопросы ярко свидетельствуют о том, что они «либо продиктованы страхом власти перед политическим провалом, либо лоббируются теми, кто осуществляет внешнее управление Украиной».
«Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести так называемый опрос населения в день выборов — это плохо состряпанная попытка манипулировать общественным мнением… Во-первых, назначение такого опроса не предусмотрено полномочиями президента… Во-вторых, непонятно, за чей счет и кем будет проводиться масштабный опрос общественного мнения. Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными», — говорится в заявлении депутата.
Он также считает, что в будущем такой опрос может подорвать доверие к институту референдумов, а также может быть «неуклюжей» попыткой выйти из Минских соглашений с последующей «сомнительной» попыткой перехода в формат Будапештского меморандума.