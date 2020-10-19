Сын кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена Хантер через адвоката просил вернуть ему жесткий диск с его электронной перепиской, которая была частично опубликована в газете New York Post. Об этом политический консультант Стивен Бэннон, являвшийся ранее помощником президента США Дональда Трампа, сообщил в интервью Sky News 18 октября

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Это дало республиканцам повод обвинить Байдена и его сына в причастности к коррупции.

«Юрист Хантера Байдена связывался с нами по телефону и по электронной почте, он говорил, что ему нужно забрать жесткий диск. Это не какая-то операция российской разведки. Они признали, что это их жесткий диск», — сказал Бэннон, добавив, что сторонники Трампа готовы позже опубликовать подтверждающие это данные.

По его словам, с содержимым жесткого диска около двух месяцев назад его ознакомил адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который получил устройство от владельца мастерской и магазина компьютеров в штате Делавэр. Бэннон сказал, что мастер является специалистом по деятельности властей КНР и Джулиани привлек его к изучению данных на диске, поскольку они якобы, в частности, касаются деловых связей семьи Байдена с Китаем.

По словам политического консультанта, письма, о которых идет речь, подтверждают, что семья Байдена имела «тесные деловые связи» с Пекином, хотя бывший вице-президент США «в течение многих лет категорически отрицал» наличие таких связей. Бэннон отметил, что некоторые лица, упомянутые в электронных письмах, уже подтвердили их подлинность.

Ранее штаб Байдена сообщил, что, согласно «официальным расписаниям» демократа за прошлые годы, он не встречался с представителем Burisma. Помощник политика признал, что краткая встреча Байдена с представителем компании была «технически возможна», но крайне маловероятна.