Популярная певица украинского происхождения Анна Седокова опубликовала на днях в Instagram откровенный снимок на фоне самолета

Певица позирует рядом с легкомоторным самолетом. Она предложила подписчикам определить победителя конкурса на лучший кавер на песню «Самолёты». Записи пяти финалистов также представлены на ее странице в соцсети.