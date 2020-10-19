Благополучие экономики Белоруссии под угрозой, поскольку Россия увязывает сохранение преференций для Белоруссии с реальным углублением интеграции, чего не хочет Александр Лукашенко и элита страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Пресс со стороны белорусского МВД может привести к полноценной городской герилье © vk.com, Всеволод Шимов

Но для этого придется пойти на реальную, а не декларативную интеграцию, с унификацией законодательства, координацией внешней и внутренней политики и созданием системы наднациональных органов.

«Либо строить новую модель экономики, не завязанную на Россию. Но это чревато серьезными социальными потрясениями и падением уровня жизни. Разрыв устоявшихся экономических связей является болезненным по определению, а рассчитывать на то, что его удастся компенсировать за счет того же ЕС, весьма наивно. Тем не менее, Белоруссия вполне может повторить путь, который проделали Украина, Молдавия или Грузия, ничего невероятного в этом нет», — сказал политолог.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.