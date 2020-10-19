В будущем общество расслоится на вакцинированных и невакцинированных, человечество входит в период затяжных эпидемий, часть из которых будут рукотворными, рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью изданию Украина.ру

«Даже если COVID-19 имеет и природное происхождение, то опыт того, к каким последствиям привела пандемия, может подтолкнуть к производству вирусов, распространение которых могло бы внести дестабилизацию в тех или иных странах или для обрушения мировой экономики. Для тех или иных террористов это идеальная вещь», — считает Лукьяненко.

Полный текст интервью с автором «Ночного дозора» и «Дневного дозора» можно прочитать здесь.

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Жизнь многих людей на планете изменилась из-за новых карантинных условий: поездки по миру стали не так доступны, как раньше, во многих странах запретили массовые мероприятия, а маски и перчатки уже стали неотъемлемым атрибутом любого гардероба.

Отдельные эксперты называют вакцину не менее стратегическим товаром на мировом рынке, чем нефть или газ.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Однако политики ряда стран назвали российский препарат «недоработанным и опасным».

В то же время более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку новой вакцины. Работу над разработкой вакцины от COVID-19 продолжают и в других странах, в том числе — США и Китае.