Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию с двухдневным визитом, где поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность присоединиться к проекту «Крымская платформа». Цель этого проект — вернуть Крым в состав Украины.
«Для киевских властей и стран, которые решатся на украинскую авантюру, все плохо закончится. Антикрымский союз обречен, его ждет полное политическое фиаско, так как декларируемая им цель заранее невыполнима», — сказал Михаил Шеремет.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.