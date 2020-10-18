Во время пандемии мирового масштаба киевские власти ищет себе союзников для реализации своих милитаристских планов. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет

Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану © AFP, Sergei SUPINSKY Владимир Зеленский посетил Турцию с двухдневным визитом, где поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность присоединиться к проекту «Крымская платформа». Цель этого проект — вернуть Крым в состав Украины.

«Для киевских властей и стран, которые решатся на украинскую авантюру, все плохо закончится. Антикрымский союз обречен, его ждет полное политическое фиаско, так как декларируемая им цель заранее невыполнима», — сказал Михаил Шеремет.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.