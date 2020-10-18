Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану
Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану
© AFP, Sergei SUPINSKY
Ранее в этом районе наблюдатели ДНР зафиксировали работу беспилотника.

Согласно отчету представителей ДНР,  днем ранее украинские силовики четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Обстрел из гранатометов велся в направлении населенных пунктов Минеральное, Яковлевка, Донецк (Жабуньки), Ленинское. Обострение обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.

Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня, в том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.

 

 