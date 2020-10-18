Около четырех часов дня 18 октября ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 миллиметра в направлении поселка Спартак на окраине Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК)

Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану © AFP, Sergei SUPINSKY Согласно отчету представителей ДНР, днем ранее украинские силовики четыре раза нарушали режим прекращения огня. Обстрел из гранатометов велся в направлении населенных пунктов Минеральное, Яковлевка, Донецк (Жабуньки), Ленинское. Обострение обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры. Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня, в том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.