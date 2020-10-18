Ранее в этом районе наблюдатели ДНР зафиксировали работу беспилотника.
Согласно отчету представителей ДНР, днем ранее украинские силовики четыре раза нарушали режим прекращения огня.
Обстрел из гранатометов велся в направлении населенных пунктов Минеральное, Яковлевка, Донецк (Жабуньки), Ленинское. Обострение обошлось без жертв и разрушений гражданской инфраструктуры.
Договоренности о бессрочном и всеобъемлющем прекращении огня в Донбассе вступили в силу 27 июля. На линии разграничения действует запрет на любой вид огня, в том числе из снайперского оружия, действия разведывательных подразделений и полеты БПЛА, кроме миссии ОБСЕ.